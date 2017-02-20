Народный выбор: кого псковичи удостоили почетной премии «Народное признание»?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.02.2017 20:45

В Пскове наградили победителей премии "Народное признание". Все номинанты - люди, добившиеся успеха в своём деле, спортсмены, танцоры, руководители предприятий и те, кто проявил героизм в повседневной жизни.

Лучшие в профессии, люди, чьи поступки и отношение к своему делу становятся примером для подражания. Спортсмены, танцоры, зоозащитники, общественные деятели, руководители предприятий, полицейские и пожарные. За семь лет существования премии "Народное признание" её номинантами стали десятки людей. Тема этого года - спорт. И в самой спортивной из номинаций - "Рекорд", заветную статуэтку получил мотогонщик Олег Каранин. В свои девятнадцать лет, он уже победитель и призер соревнований различного уровня, в том числе и всероссийских.

ОЛЕГ КАРАНИН, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА:

Мотивирует, хочется после таких моментов стараться ещё больше и больше, потому что народ в тебя верит, надо стараться.

Победителей "Народного признания" две тысячи шестнадцать выбрали в одиннадцати номинациях. Но среди них есть две особые. В номинации "Поступок" лауреатом стал военнослужащий 76 дивизии ВДВ за спасение четырёхлетней девочки, выпавшей из окна. О своём подвиге Григорий Паникаровский летом прошлого года рассказывал съёмочной группе "Вестей". В тот день они с отцом проходили рядом с домом, на пятом этаже которого из окна свисал ребёнок. Мужчины сразу же бросились на помощь.

Громкие аплодисменты звучали и в адрес трёх полицейских Артура Ляша, Рабиля Мехтиева и Андрея Ульянова. Статуэтку "Народного признания" они получили за спасение тонувшего подростка.

Все произошло в августе на плотине реки Псковы в Финском парке. О том, что из воды не может выбраться мальчик в Дежурную часть сообщили очевидцы. На помощь приехала вневедомственная охрана полиции и экипаж ДПС. Несмотря на сильное течение и водовороты, трое мужчин бросились в воду и вытащили подростка на берег.

АНДРЕЙ УЛЬЯНОВ, СЕРЖАНТ ПОЛИЦИИ:

Я считаю, что мы слаженно сработали в этой ситуации, взаимодействие было на высоком уровне, с сотрудниками ДПС мы в кротчайшее время, получается, спасли ребёнка. Хотя если бы не было такого взаимодействия, неизвестно, чем бы это могло просто обернуться.

В этом году высокую народную оценку получило и движение "Своё!". Оно было создано в декабре две тысячи пятнадцатого года при участии Александра Козловского, который представляет Псковскую область в Государственной Думе. Задача движения "Своё!" - поддержка местных производителей и продвижение псковских брендов на российском рынке. На премии "Народное признание" "Своё!" стало победителем в номинации «Инициатива».

ЕЛЕНА ПОЛОНСКАЯ, КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ «СВОЁ!»:

Общественное движение "Своё!" продолжает свою работу. И в этом году мы продолжим поддерживать наши предприятия псковского региона. И также продолжим большую социальную работу. У нас начал работу фонд благотворительный "Земляки" и мы будем поддерживать своих земляков.

"Народное признание" - первая общественная премия региона. И получить её - особая честь. Почему, ответ прост. Ведь премия самая что ни на есть народная и номинантов, и победителей выбирают сами псковичи.

Виктория Писукова, Денис Алексеев