Митинг памяти Сергея Самойлова прошел в двадцать первом лицее города Пскова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.02.2017 15:05

Сегодня учащиеся двадцать первого лицея города Пскова почтили память Героя Российской Федерации Сергея Самойлова. Для школьников традиционно в этот день проводятся уроки Мужества. Напомним, завтра исполнится семнадцать лет со дня гибели двадцати пяти разведчиков спецназа, которые принимали участие в боевых действиях в Чечне.

Старший лейтенант Сергей Самойлов, выпускник двадцать первого лицея, был командиром взвода. Он героически сражался вместе со своими подчиненными и погиб, закрыв своим телом тяжелораненого солдата. Ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА, МАТЬ ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ САМОЙЛОВА:

Он был честным, смелым, надежным, уверенным в себе. Всегда готов был прийти на помощь товарищу и в тот роковой день, 21 февраля 2000 года, услышав сигнал тревоги, ни минуты не раздумывая, он пришел на помощь группе капитана Александра Калинина, он не мог поступить иначе.

Андрей Удалов