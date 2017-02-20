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Митинг памяти Сергея Самойлова прошел в двадцать первом лицее города Пскова

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.02.2017 15:05

Митинг памяти Сергея Самойлова прошел в двадцать первом лицее города ПсковаСегодня учащиеся двадцать первого лицея города Пскова почтили память Героя Российской Федерации Сергея Самойлова. Для школьников традиционно в этот день проводятся уроки Мужества. Напомним, завтра исполнится семнадцать лет со дня гибели двадцати пяти разведчиков спецназа, которые принимали участие в боевых действиях в Чечне.

Старший лейтенант Сергей Самойлов, выпускник двадцать первого лицея, был командиром взвода. Он героически сражался вместе со своими подчиненными и погиб, закрыв своим телом тяжелораненого солдата. Ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА, МАТЬ ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ САМОЙЛОВА:
Он был честным, смелым, надежным, уверенным в себе. Всегда готов был прийти на помощь товарищу и в тот роковой день, 21 февраля 2000 года, услышав сигнал тревоги, ни минуты не раздумывая, он пришел на помощь группе капитана Александра Калинина, он не мог поступить иначе.

Андрей Удалов


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