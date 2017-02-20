Митинг памяти Сергея Самойлова прошел в двадцать первом лицее города Пскова

Сегодня учащиеся двадцать первого лицея города Пскова почтили память Героя Российской Федерации Сергея Самойлова. Для школьников традиционно в этот день проводятся уроки Мужества. Напомним, завтра исполнится семнадцать лет со дня гибели двадцати пяти разведчиков спецназа, которые принимали участие в боевых действиях в Чечне.
Старший лейтенант Сергей Самойлов, выпускник двадцать первого лицея, был командиром взвода. Он героически сражался вместе со своими подчиненными и погиб, закрыв своим телом тяжелораненого солдата. Ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА, МАТЬ ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ САМОЙЛОВА:
Он был честным, смелым, надежным, уверенным в себе. Всегда готов был прийти на помощь товарищу и в тот роковой день, 21 февраля 2000 года, услышав сигнал тревоги, ни минуты не раздумывая, он пришел на помощь группе капитана Александра Калинина, он не мог поступить иначе.
Андрей Удалов
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5