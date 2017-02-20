Две сотни бойцов со всей области приняли участие в отборочных соревнованиях по самбо

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.02.2017 12:43

В Пскове прошли отборочные соревнования по самбо. В них приняли участие около двухсот юношей и девушек от тринадцати до шестнадцати лет. На ковёр вышли воспитанники спортивных секций Пскова, Великих лук, Куньинского, Невельского, Дновского и Пушкиногорского районов. Выявили лучших бойцов в разных весовых категориях, победители отправятся на первенство Северо-западного федерального округа.

Игорю Бойцову из Великих Лук уже в первую встречу пришлось бороться с серьёзным противником. Поединок получился напряженным, но Денис набрал больше очков и одержал победу.

ИГОРЬ БОЙЦОВ:

Отбив ноги – передняя подножка и все я выиграл. Нужно вот сейчас область выиграть потом Северо-западные соревнования и Россию и все.

Японское дзюдо плюс десятки других национальных видов борьбы из Ближнего зарубежья. Все вместе это и есть комплексная самозащита без оружия, сокращенно - самбо. Относительно молодой, но очень популярный вид спорта зародился в Советском Союзе в конце 30-х годов прошлого века.

ДМИТРИЙ АЛЕКМИНСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

В борьбе самбо важно все: и физическая подготовка и тактическая подготовка и морально-волевые качества. Это большой комплекс условий, которые способствуют занятию первого места и победе во всех соревнованиях.

Система продумана так, чтобы взять из всего разнообразия боевых искусств самое лучшее и передовое – приемы и систему воспитания, поэтому и по сей день это достаточно массовый вид спорта. Только в нашем регионе, чтобы определить самых сильных борцов, нужно проводить соревнования целый день, на ковер должны выйти почти двести человек из нескольких районов области. Занимаются самбо не только юноши, но и девушки, причем у последних поединки не менее зрелищные.

ДАРЬЯ СТОЯНОВСКАЯ:

Есть разные броски, но я люблю бороться за ноги. Мне так удобнее, потому что я низкого роста, все остальные высокие и в результате я беру за ноги и бросаю разные броски, например, мельницу диагональку.

Попасть в сборную региона – уже заявка на успех. Все, кто победил на этих соревнованиях поедут представлять Псковскую область в Вологду на первенстве Северо-западного федерального округа.



Андрей Удалов