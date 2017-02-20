Диана Арбенина о том, как из опасных ситуаций за рулем рождаются песни

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.02.2017 12:35

«Главный провинциал страны - это я», сказала Диана Арбенина, лидер популярной группы "Ночные снайперы", в интервью нашей телерадиокомпании. Концерт "Ночных снайперов" прошел в эту субботу в БКЗ Псковской филармонии, где музыканты представили новый альбом "Выживут только влюбленные".

Перед началом концерта наша съемочная группа вместе с радийцами побывала за кулисами. Полную версию интервью Дианы Арбениной о музыке и о себе, а также о впечатлениях о Пскове смотрите в выпусках "Музредакции" на канале «Россия 1» и слушайте в эфире Радио «Маяк-Псков» 104,1 ФМ.

ДИАНА АРБЕНИНА:

Когда мы летели во Псков, мы опаздывали на концерт, я написала песню "Алмазный британец". Уснул водитель за рулем, то есть прикемарил. Ну вот отличная была история. Потом песня появилась.

Светлана Константинова