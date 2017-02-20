Закружиться в вальсе под живую музыку и ощутить атмосферу XIX столетия: в Пскове прошел Сретенский бал для молодежи

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.02.2017 12:32

Прекрасные дамы, галантные кавалеры и живая музыка. В атмосфере девятнадцатого века прошёл в Пскове очередной Сретенский бал для молодёжи. В этом году в нём приняли участие двадцать пар. Традиционно они исполнили вальс, менуэт, кадриль и польку. Аккомпанировал участникам музыкальный секстет Ильи Кричевского.

Эти движения участники бала отрабатывали несколько месяцев. Чтобы сегодня блистать и кружиться в танцах они прошли многочисленные часы занятий с хореографами.

ДАРЬЯ И ТИГРАН, УЧАСТНИКИ БАЛА:

В начале было тяжело, движения совершенно незнакомые, новые, вот как роботы ходили, но потом благодаря хорошим педагогам все слава Богу получилось.

Это сольный номер Анны Костиковой и Вячеслава Петрушина. Одной из самых красивых пар на балу. В бальных танцах они не новички, и для каждого из них это уже не первый бал.

АННА И ВЯЧЕСЛАВ, УЧАСТНИКИ БАЛА:

Я участвую в них сравнительно недавно, из крупных мероприятий у меня был только зимний бал ПсковГУ, это второе уже мероприятие подобного масштаба, ну и в принципе я люблю для себя открывать что-то новое, начал развиваться конкретно в направлении бальных танцев и поэтому сейчас можно сказать иду за новыми ощущениями и поэтому решился участвовать.

По сценарию праздника гостей встречает хозяин и хозяйка бала. В этом году они не будут выбирать лучшие пары и не будут короновать короля и королеву. В этот раз все участники в центре событий.

ГЕЛЕНА САМОХВАЛОВА, ХОЗЯЙКА БАЛА:

Мы хотим устроить праздник в первую очередь для нашего города, для молодежи, для православной молодежи нашего города, для того чтобы они пообщались между собой, для того, чтобы они приобщились к культуре. Ну и чтобы полюбовались друг на друга таких красивых и зарядились на весь год такой прекрасной энергией.

Молодежные балы, посвященные значительным православным праздникам, ежегодно проходят в Москве и крупных городах России. Сретенский бал один из самых популярных. Именно поэтому его и решил проводить в Пскове городской Молодежный центр. Судя по количеству участников идею молодежь оценила. В этом году на балу собрались в два раза больше пар.

АНДРЕЙ ТАСКАЕВ, ОРГАНИЗАТОР БАЛА:

Этот бал надо сказать уникален тем, что это единственный бал при живом оркестре, все балы которые проводятся у нас во Пскове они проводятся с неживой музыкой, а у нас секстет Ильи Кричевского, живая музыка, плюс у нас работает творческий салон, литературный салон, фотосалон, все для ребят бесплатно.

Объединить православную молодежь, по словам организаторов, это самая главная задача Сретенского бала. Здесь они встречаются, знакомятся, многие уже успели подружиться и конечно научиться танцевать.

ПАХОМ ШАДЧИН, УЧАСТНИК БАЛА:

Очень хорошая задумка, в больших городах везде проводится, хорошо что у нас теперь тоже это проводится, вот это такая отдушина, можно сказать, Сретенский бал православной молодежи, очень греет душу.

Завершился бал танцами для всех. Зрители и гости тоже смогли закружиться в вальсе с участниками. Организаторы надеются, что такие балы в городе пройдут еще не раз.

Наталья Барарь, Кирилл Мосин