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Сегодня началась масленичная неделя

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.02.2017 12:10

Сегодня началась масленичная неделяТрадиционно этот праздник символизирует проводы зимы и встречу долгожданной весны. С Масленицей на Руси было связано множество традиций и обычаев. К ней всегда готовились заранее и встречали весело. Каждый день блинной недели имеет особое название.

Открывается она «встречей». Масленица широко отмечается народными гуляньями, забавами и играми, а также выпечкой и угощением блинами. Псковичей на масленицу ждут концерты, мастер-классы и выставки. Сегодня открывается региональный фестиваль "Масленичный разгуляй".

Татьяна Борисова


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