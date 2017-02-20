Сегодня началась масленичная неделя

Традиционно этот праздник символизирует проводы зимы и встречу долгожданной весны. С Масленицей на Руси было связано множество традиций и обычаев. К ней всегда готовились заранее и встречали весело. Каждый день блинной недели имеет особое название.
Открывается она «встречей». Масленица широко отмечается народными гуляньями, забавами и играми, а также выпечкой и угощением блинами. Псковичей на масленицу ждут концерты, мастер-классы и выставки. Сегодня открывается региональный фестиваль "Масленичный разгуляй".
Татьяна Борисова
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Февраль 2017
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