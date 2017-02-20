В числе победителей премии «Народное признание» - полицейские, которые спасли тонувшего подростка

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.02.2017 11:39

В Пскове наградили победителей премии "Народное признание". Все номинанты - люди, добившиеся успеха в своём деле, спортсмены, танцоры, руководители предприятий и те, кто проявил героизм в повседневной жизни. Один из них - военнослужащий 76 дивизии ВДВ - спас четырёхлетнюю девочку, выпавшую из окна.

Как удалось совершить свой подвиг, Григорий Паникаровский летом прошлого года рассказывал съёмочной группе "Вестей". Также народную награду за спасение тонувшего подростка получили сотрудники полиции - Артур Ляш, Рабиль Мехтиев и Андрей Ульянов.

АНДРЕЙ УЛЬЯНОВ, СЕРЖАНТ ПОЛИЦИИ:

Я считаю, что мы слаженно сработали в этой ситуации, взаимодействие было на высоком уровне, с сотрудниками ДПС мы в кротчайшее время, получается, спасли ребёнка. Хотя если бы не было такого взаимодействия, не известно, чем бы это могло просто обернуться.

Виктория Писукова