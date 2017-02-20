В числе победителей премии «Народное признание» - полицейские, которые спасли тонувшего подростка

В Пскове наградили победителей премии "Народное признание". Все номинанты - люди, добившиеся успеха в своём деле, спортсмены, танцоры, руководители предприятий и те, кто проявил героизм в повседневной жизни. Один из них - военнослужащий 76 дивизии ВДВ - спас четырёхлетнюю девочку, выпавшую из окна.
Как удалось совершить свой подвиг, Григорий Паникаровский летом прошлого года рассказывал съёмочной группе "Вестей". Также народную награду за спасение тонувшего подростка получили сотрудники полиции - Артур Ляш, Рабиль Мехтиев и Андрей Ульянов.
АНДРЕЙ УЛЬЯНОВ, СЕРЖАНТ ПОЛИЦИИ:
Я считаю, что мы слаженно сработали в этой ситуации, взаимодействие было на высоком уровне, с сотрудниками ДПС мы в кротчайшее время, получается, спасли ребёнка. Хотя если бы не было такого взаимодействия, не известно, чем бы это могло просто обернуться.
Виктория Писукова
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5