Из Пскова с гостинцами: гости из Северной столицы украли в Псковской области автомобиль, катер и два квадроцикла

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.02.2017 10:22

Жители Санкт-Петербурга в своем городе решили не воровать, и, чтобы поживиться, приехали в Псковскую область. В Гдовском районе в поселке Ямм трое злоумышленников вскрыли гараж: здесь их ждал целый склад ценных вещей. Гости из Северной столицы украли: автомобиль "Мазда", катер, лодочный прицеп, две надувные лодки, два квадроцикла.

Также утром хозяева не досчитались нескольких канистр с бензином и лодочных моторов. Материальный ущерб оценивается в несколько миллионов рублей. Сейчас подозреваемые в совершении преступления задержаны. Похищенное имущество изъято правоохранителями.

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по Гдовскому району во взаимодействии с коллегами из Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, 1966 и 1993 годов рождения. Они дали признательные показания. Установлен также и третий фигурант, подозреваемый в совершении данного преступления. Часть похищенного была вывезена в Санкт-Петербург, а часть оставлена на временное хранение у жителя Гдовского района. Однако, реализовать краденое злоумышленники не успели.

Виктория Парфенова