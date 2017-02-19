«Сколько тайн унес в могилу Александр Невский?»: документальный фильм, съемки которого проходили в Псковской области, покажут на канале «Россия 1» сегодня ночью в 00:30

Премьера документального фильма режиссера Алексея Денисова «Александр Невский. Между Востоком и Западом» состоится 20 февраля в 00:30 на канале «Россия 1».
«Нареченный Александром при рождении, он стал «Солнцем земли Суздальской» после смерти. Двадцатилетний князь одерживал победы, принесшие ему прошедшую сквозь века славу великого военачальника. Прозванный народом «Невским», в историю вошел как «Заступник земли Русской» и святой воитель православной церкви. По пути из ханской Орды Невский умирает, обстоятельства его смерти туманны. Сколько тайн унес доблестный воин, талантливый дипломат и правитель?» - так описывается фильм на сайте телеканала.
Съемки фильма проходили летом минувшего года, в том числе, на территории Псковской области. В фильм вошли эпизоды, снятые в Изборске, Мальской долине, в Кобыльем городище, на Чудском озере.
Анастасия Цепина
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5