«Сколько тайн унес в могилу Александр Невский?»: документальный фильм, съемки которого проходили в Псковской области, покажут на канале «Россия 1» сегодня ночью в 00:30

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.02.2017 19:57

Премьера документального фильма режиссера Алексея Денисова «Александр Невский. Между Востоком и Западом» состоится 20 февраля в 00:30 на канале «Россия 1».

«Нареченный Александром при рождении, он стал «Солнцем земли Суздальской» после смерти. Двадцатилетний князь одерживал победы, принесшие ему прошедшую сквозь века славу великого военачальника. Прозванный народом «Невским», в историю вошел как «Заступник земли Русской» и святой воитель православной церкви. По пути из ханской Орды Невский умирает, обстоятельства его смерти туманны. Сколько тайн унес доблестный воин, талантливый дипломат и правитель?» - так описывается фильм на сайте телеканала.

Съемки фильма проходили летом минувшего года, в том числе, на территории Псковской области. В фильм вошли эпизоды, снятые в Изборске, Мальской долине, в Кобыльем городище, на Чудском озере.

Анастасия Цепина