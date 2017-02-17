Победители определены: в Псковском театре драмы состоялось вручение общественной премии «Народное признание»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 18:30

В Псковском театре драмы завершилась церемония вручения общественной премии «Народное признание». В этом году она вручалась в одиннадцати номинациях. Всего в них были представлены 104 соискателя.

После народного голосования стали известны тройки лидеров, затем свой выбор сделали члены жюри. Победители определялись путём сложения результатов второго тура и голосов жюри. Премия "Народное признание" присуждается уже в седьмой раз. За это время её обладателями стали около ста человек, а участие приняли более шестисот. Репортаж о сегодняшних победителях смотрите в понедельник.