Ректор ПсковГУ и глава Пскова поздравили молодых ученых – победителей ежегодного научно-образовательного конкурса

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 20:56

Сегодня в Псковском государственном университете чествовали молодых ученых. Там подвели итоги ежегодного конкурса в научной и образовательной сферах. В нем принимали участие лучшие аспиранты и научно-педагогические работники в возрасте до тридцати пяти лет.

Победителями стали пятнадцать молодых ученых. Торжественная церемония стала уже традиционной, эта – четвертая. По традиции на торжество приглашают деканов всех факультетов, а также заслуженных ученых, ветеранов научной деятельности. Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и глава Пскова Иван Цецерский поздравили победителей и вручили им памятные дипломы.

ИВАН ВОЙКУ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПСКОВГУ:

Очень здорово, что такие конкурсы проводятся. Очень здорово, что начинания молодых, и не только молодых, поддерживаются. Программ поддержки, фондов, предоставляющих средства, грантовой поддержки становится все больше и больше, это очень здорово.

Кирилл Михайлов



