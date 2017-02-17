«Бабушка накрыла своим телом, я осталась жива – бабушку убило»: плюсские ветераны делятся воспоминаниями о страшных днях войны

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 23:11

Сегодня в Плюссе отметили семьдесят третью годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На братском захоронении прошёл торжественный митинг. При освобождении посёлка погибли более тысячи трёхсот человек, причем имена почти семисот до сих пор остаются неизвестными.

Когда началась война, маленькой Гале Ивановой было всего два года. Оккупация застала ее вместе с мамой, братом и сестрами в небольшой деревне под Новоржевом. Первое время, рассказывает она, фашисты не трогали местное население. Стали зверствовать ближе к сорок третьему, перед наступлением Красной армии. Сначала сожгли все пятнадцать домов, а потом обстреливали мирное население, которое пыталось укрыться в землянках.

ГАЛИНА ИВАНОВА:

Начали стрелять ‒ и вот все осколки, семь снарядов, недолет, перелет, и восьмой снаряд прямо к нам в землянку. А когда начали стрелять, бабушка испугалась, она прибежала, на меня рухнула, и я осталась жива, а бабушку убило.

В Плюссу Галина Александровна переехала в 70-х ‒ работать на почте. В последние годы она активно участвует в памятных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной. А сегодня пришла на митинг в честь освобождения района. В нём приняли участие ветераны, представители власти, военные и школьники.

ВЛАДИЛЕН ИВАНОВ, МАЛОЛЕТНИЙ УЗНИК:

Я поздравляю вас с этим праздником и обращаюсь к молодежи, чтобы не повторялись у вас в истории такие вещи, как прорыв блокады, освобождение того или иного населенного пункта, чтобы вы этого не слышали.

Первые бои в Плюсском районе начались в июле сорок первого. Фашисты рвались к Ленинграду. Больше недели они не могли взять плюсский рубеж, поселок пал лишь двадцатого июля. А операция по освобождению района началась после снятия блокады Ленинграда. Об этом наступлении рассказывает отдельный стенд на большой выставке в школьном музее. Экскурсии здесь проводят сами школьники.

АНДРЕЙ АНТИПОВ, УЧЕНИК 8-ГО КЛАССА ПЛЮССКОЙ ШКОЛЫ:

Вокруг Плюссы была создана линия сплошных минных полей, заграждений. Трое суток шли бои за Плюссу, и только комбинированными усилиями 224-й дивизии, 46-й лужской в ночь с 18-е на 19-е февраля Плюсса была полностью освобождена от немцев.

При освобождении Плюссы погибли более тысячи трёхсот человек. Их имена ‒ на памятных досках братского захоронения. Семьсот бойцов до сих пор неизвестны. Но каждый год плюсские поисковики и школьники открывают новые имена героев, павших при освобождении района, и пополняют мемориальные списки.

Иван Павлов, Василий Нордэн