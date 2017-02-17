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О проблеме становления личности и о судьбоносных встречах говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 20 февраля с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.02.2017 18:17

О проблеме становления личности и о судьбоносных встречах говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 20 февраля с 7.20О проблеме становления личности, судьбоносных встречах и о людях, общение с которыми оставило особый след, говорим в прямом эфире «Стартовой площадки» с гостем нашей студии - секретарем общественной палаты Псковской области Валерием Федоровичем Павловым.

Слушайте 20 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении, рассказывайте о встречах, в корне изменивших вашу жизнь.

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