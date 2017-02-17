25 февраля в Пскове пройдёт киберфестиваль

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 17:56

Об этом в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» рассказал руководитель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов.

Мероприятие пройдет в формате шоу-матча в СРП “Простория”. Помимо соревнований в CS:GO, гости фестиваля смогут увидеть выставку оружия, косплей-шоу, выставку роботехники, а также принять участие в турнирах по различным компьютерным дисциплинам. Призовой фонд соревнований составит 50 000 рублей.

У псковских киберспортсменов есть шансы победить в турнире, считает Василий Демидов. Однако сказать, что уровень наших игроков очень высок, все же нельзя. Это связано с отсутствием в городе киберплощадок. С открытием площадки для тренировок, которое планируется в скором времени, ситуация с киберспортом в Пскове может значительно улучшиться, отметил гость нашей студии.

Анастасия Цепина