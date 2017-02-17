Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 16:59

Сегодня завершился городской этап конкурса "Учитель года", имена лучших педагогов по традиции объявили со сцены актового зала ППК. Напомню, конкурс стартовал три месяца назад, всё это время учителя выполняли теоретические и практические задания, проводили мастер-классы и открытые уроки, создавали персональный сайт.

Отмечу, одновременно с учителями за звание лучших соревновались воспитатели и дебютанты в педагогической профессии. В общей сложности в конкурсах приняли участие сорок профессионалов. Учителем года стала педагог-историк Елена Синева, награду за дебют года получила - воспитатель Маргарита Игонен.

МАРГАРИТА ИГОНЕН, ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ЭТАПА КОНКУРСА "ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ ГОДА 2017":

Готовились, готовились, работа заброшена. Планы мы не писали, потому что времени не было на них. При этом внутреннее развитие произошло. Более уверенно стала себя чувствовать, посмотрела на себя со стороны, глядя на других участников.

Регина Кадырова