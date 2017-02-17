Четырнадцать лет сегодня исполнилось отделению ранней помощи центра лечебной педагогики «Лим-по-по»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 19:50

Здесь получают помощь более четырехсот детей. В День рожденья в «Лим-по-по» для них устроили настоящий праздник.

Разноцветные макароны, гречка и фасоль таят в себе оказывается немало сокровищ. Найти которые не так просто. Особенно, если рост еще не позволяет даже до стола дотянуться. Зато на следующей станции - маленький рост в помощь. Ловкость и скорость на суше и на воде. В бассейне маленьким рыбакам пришлось не только мастерски орудовать сачком, но и стараться самим не оказаться в воде. Все испытания не просто так. Ребята зарабатывают баллы для получения своего первого паспорта. Ведь «Лим-по-по» исполняется четырнадцать лет. А значит самое время обзавестись важным документом. Остается формальность - измерить рост, вес. И сделать фото.

Сейчас в «Лим-по-по» ходят более четырехсот детей. Для маленькой Сони отделение ранней помощи стало настоящим спасением. На свет девочка появилась чуть раньше запланированного срока и весила меньше полутора килограммов. С шести месяцев, рассказывает мама, они получают комплексную помощь: занятия с психологом, дефектологом, массаж и бассейн.

НАТАЛЬЯ ЛОБАНОВА:

Праздник безусловно великолепный, столько разных станций. Настолько здорово подобраны занятия для детей, учитывая их возраст, возрастные особенности, пожелания. Мы с интересом пролезли везде, везде поныряли, выловили всех рыбок и получили замечательный паспорт. Мы очень любим «Лим-по-по» и очень благодарны за то, что они нам помогли пройти все наши пороги развития. У нас были трудности, но мы их благополучно решаем благодаря «Лим-по-по», за что им отдельное огромное спасибо.

Паспорта сегодня получили не только дети, но и само отделение ранней помощи. Четырнадцать лет - повод задуматься о новых достижениях. Уже через год в «Лим-по-по» планируют открыть группы кратковременного пребывания детей и медицинский кабинет для физиотерапии.

АНДРЕЙ ЦАРЁВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ:

Чем раньше мы начинаем работать с ребенком у которого есть подозрения на те или иные отклонения, тем больше вероятность, что эти подозрения снимутся. Что не будет совсем каких-то нарушений или они не будут столь выраженного характера. Очень важно, чтобы ребенок мог получить не просто помощь отдельных специалистов, а помощь команды, которая работает на такой междисциплинарной основе.

Какой же праздник без друзей. Частый гость «Лим-по-по» дрессированный пёс Чиф сегодня показал ребятам настоящее преставление. Завершился День рождения как и положено - выносом торта и совместным задуванием свечей.

Екатерина Давыдова, Сергей Дьяков