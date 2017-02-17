Сегодня семьдесят третья годовщина освобождения Плюссы от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня в Плюссе отмечают семьдесят третью годовщину со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. В центре поселения на братском захоронении состоялся торжественный митинг. В нём приняли участие ветераны, представители власти, военные и школьники. Они возложили цветы и венки к могилам воинов.
При освобождении Плюссы погибли более тысячи трёхсот человек, причем имена почти семисот до сих пор остаются неизвестными. В музее Плюсской школы освобождению района посвящён отдельный стенд. Экскурсии здесь проводят сами школьники, которые в деталях знают подробности этой войсковой операции.
АНДРЕЙ АНТИПОВ, УЧЕНИК 8-ГО КЛАССА ПЛЮССКОЙ ШКОЛЫ.
Вокруг Плюссы была создана линия сплошных минных полей, заграждений, трое суток шли бои за Плюссу и только комбинированными усилиями 224 дивизии, 46 Лужской в ночь с 18 на 19 февраля Плюсса была полностью освобождена от немцев.
Иван Павлов
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