Ароматная уха на зимней рыбалке, много «доброй» рок-музыки и даже сама Диана Арбенина: псковичам будет чем заняться в эти выходные

Много интересного ждет псковичей в эти выходные. В Невельском районе на озере Большой Иван проходит Чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда.
В соревнованиях принимают участие только лучшие спортсмены, которые прошли отборочные туры в своих регионах. Это около тридцати команд: Красноярский и Алтайский край, республики Башкирия, Удмуртия и Коми, Ростовская, Ульяновская и другие области. ДИНА
ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
Сегодня состоялось торжественное открытие чемпионата, а в субботу и воскресенье пройдут сами соревнования. Приезжайте полюбоваться тихой охотой, ведь где много рыбы, там и много ухи. А зимой она особенно вкусная!
Ждет псковичей в эти выходные и много вкусной музыки. Завтра в большом концертном зале Филармонии выступит Диана Арбенина. Её новый концерт – это презентация альбома «Выживут только влюбленные». Группа «Ночные снайперы» в особом представлении конечно не нуждается, скажу только, что у вас еще есть возможность попасть на концерт, еще осталось немного билетов.
Завтра нас ждет еще один рок-концерт. Приходите в клуб «Тир» на ежемесячный фестиваль «Добрый Рок», который проводит благотворительный фонд «Добрый город». Все вырученные средства идут на реализацию программы помощи тяжелобольным детям. Завтра в «Тире» выступит питерская группа «Апраксин Двор» и уже постоянные участники «Доброго Рока» - наши псковские ребята - группа «Гардарика».
Дина Перевозчикова
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