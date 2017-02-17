В честь четырнадцатилетия отделение ранней помощи детям «Лим-по-по» организовало праздник для своих воспитанников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 15:38

Настоящие паспорта и сладкие подарки получили сегодня воспитанники отделения ранней помощи «Лим-по-по» в честь 14-летия учреждения. Правда, чтобы стать официальным гражданином страны «Лим-по-по» ребятам пришлось постараться. Отыскать сокровища, проявить ловкость и смекалку.

Рассекретить свои самые важные данные - рост и вес. И конечно сфотографироваться. Специальным гостем праздника стал верный друг всех ребят, который активно сотрудничает с отделением ранней помощи - пёс Чиф. Завершился День рождения, как и положено, сладким угощением.

НАТАЛЬЯ ЛОБАНОВА:

Праздник безусловно великолепный, столько разных станций. Настолько здорово подобраны занятия для детей, учитывая их возраст, возрастные особенности, пожелания. Мы с интересом пролезли везде, везде поныряли, выловили всех рыбок и получили замечательный паспорт. Мы очень любим «Лим-по-по» и очень благодарны за то, что они нам помогли пройти все наши пороги развития. У нас были трудности, но мы их благополучно решаем благодаря «Лим-по-по», за что им отдельное огромное спасибо.

Екатерина Давыдова