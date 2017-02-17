Подойти к изучению своей родословной творчески: в Псковской области стартует конкурс для школьников «Моя семейная история»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 15:34

Провести своё генеалогическое исследование призывает псковских школьников Государственный архив области и редакция газеты «Комсомольская правда-Псков». Работы можно прислать на конкурс «Моя семейная история». Шесть лучших исследований получат ценные призы.

Заявил сегодня на пресс-конференции организатор конкурса, директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Школьникам предлагают исследовать и творчески оформить свою генеалогию. На выбор предлагают темы «Семейная летопись» - это описание родословного древа и его изображение; «Моя семья в истории России» - информация о родословной через призму истории страны или края; и «Наша династия» - это описание профессиональной династии. Архив в свою очередь предлагает методологическию помощь. Работы на конкурс принимают до двадцать седьмого апреля.

ВАЛЕРИЙ КУЗЬМИН, ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Участниками конкурса могут стать ученики школ региона в возрасте от 7 до 16 лет, то есть мы предполагаем, что в конкурсе будут принимать две возрастные группы, это первый-пятые классы и шестые-девятые классы.

Андрей Удалов