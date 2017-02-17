35% читателей группы ГТРК в соцсети «ВКонтакте» считают, что нашему городу не нужно введение электронной системы оплаты в общественном транспорте

«Очередная бессмысленная трата денег», «лучше бы газ проводили бабушкам в деревни» - так комментировали свою позицию противники реформы.
26% участников опроса - не против нововведений как таковых, но при этом недовольны отменой проездных. «Это ни в какие ворота не лезет!», «издевательство над народом от монополиста» - таковы комментарии возмущенных псковичей.
С энтузиазмом новшество восприняли 12% респондентов. «Нужно идти в ногу со временем! Весь мир пользуется электронными билетами!» - считают сторонники преобразований.
Анастасия Цепина
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Февраль 2017
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