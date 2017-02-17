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35% читателей группы ГТРК в соцсети «ВКонтакте» считают, что нашему городу не нужно введение электронной системы оплаты в общественном транспорте

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.02.2017 14:11

35% читателей группы ГТРК в соцсети «ВКонтакте» считают, что нашему городу не нужно введение электронной системы оплаты в общественном транспорте«Очередная бессмысленная трата денег», «лучше бы газ проводили бабушкам в деревни» - так комментировали свою позицию противники реформы.

26% участников опроса - не против нововведений как таковых, но при этом недовольны отменой проездных. «Это ни в какие ворота не лезет!», «издевательство над народом от монополиста» - таковы комментарии возмущенных псковичей.

С энтузиазмом новшество восприняли 12% респондентов. «Нужно идти в ногу со временем! Весь мир пользуется электронными билетами!» - считают сторонники преобразований.

Анастасия Цепина

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