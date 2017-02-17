База «Юность» приглашает жителей и гостей области на одну из лучших лыжных трасс в Европе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 10:05

Искусственный снег на островской базе «Юность» пролежит всю весну, вплоть до мая. А это значит, что несмотря на погоду, откладывать лыжи ещё рано. На одной из лучших, по мнению экспертов, трасс в Европе, ждут жителей и гостей области, как новичков в этом виде спорта, так и опытных спортсменов. Если есть инвентарь, воспользоваться можно не только спусками различной степени сложности, но и мишенными установками.

Проката оборудования на базе пока нет. Закрыть этот вопрос планируют в ближайший месяц. Стоимость разового посещения центра достаточно экономичная, она уже установлена. Исчерпывающую организационную информацию перед посещением базы «Юность» можно получить по телефону, который вы видите на экранах.

Надежда Прыгина