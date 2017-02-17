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Урок, похожий на рыбу, и мультик, от которого хочется читать: псковские учителя показывают «высший пилотаж» преподавания

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.02.2017 11:55

Урок, похожий на рыбу, и мультик, от которого хочется читать: псковские учителя показывают «высший пилотаж» преподаванияСегодня станет известно имя победителя городского этапа конкурса «Учитель года». Накануне шесть финалистов прошли последнее испытание – провели мастер-классы по методике преподавания. У каждого учителя, вне зависимости от предмета, должна быть своя разработка.

На экране отрывок из известного мультфильма «Рики-Тики-Тави». Жанна Паринова решила использовать его, как наглядный пример проблемных ситуаций. Участникам и жюри конкурса «Учитель года» она предложила узнать – кто такой Наг? С помощью ассоциаций: цвет, размер, место обитания, предмет одежды - за несколько минут пришли к ответу, что это кобра. Именно такой приём, по мнению преподавателя начальных классов, делает чтение для детей более привлекательным.

ЖАННА ПАРИНОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №23 ГОРОДА ПСКОВА:
Заинтересовать детей читать очень сложно, а просмотр мультфильмов, а потом сопоставление их с произведениями, детей заинтересовывает и поэтому огромный эффект этот приём имеет.

Учитель истории из второй школы Елена Синёва рассказала, как работает «Фишбоун». Технология так названа по аналогии с рыбой: в голове ставится проблема, на рёбра нанизываются факты, вывод получается в хвосте.

ЕЛЕНА СИНЁВА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ШКОЛЫ №2 ГОРОДА ПСКОВА:
Приём «Фишбоун» является технологией критического мышления. Он направлен на развитие мыслительных операций. Он направлен на поисковую, творческую деятельность. И позволяет школьникам быстро справиться с большим историческим материалом и кратко и лаконично занести его в схему.

Проведение мастер-классов – финальный этап городского конкурса «Учитель года». Именно в нём педагог раскрывается, как личность. Как специалист, умеющий нестандартно мыслить, пробовать и рисковать. Чтобы добиться высоких результатов в учебной деятельности. Как признаются сами участники, конкурс - ещё одна возможность чему-то научиться у коллег и проверить себя на «прочность». До финала из двадцати двух конкурсантов дошли только шесть человек.

НАТАЛЬЯ БОБОВА, СТАРШИЙ МЕТОДИСТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА:
Самое главное и самое оцениваемое, это был урок. Давали урок в чужом классе, чужой школе. Это очень ответственно, но надо сказать, что всем членам жюри уроки понравились.

Тех, кто пройдёт отбор, ждёт областной этап конкурса. Он стартует в начале апреля.

Кирилл Радион, Кирилл Мосин


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