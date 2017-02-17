В преддверии весеннего паводка в Пскове прошли учения по закладыванию взрывчатки под лед

В Пскове прошли комплексные учения по подготовке к весеннему паводку. На реке Великой оттачивали навыки закладывания взрывчатки под лёд. В тренировке приняли участие специалисты МЧС, военнослужащие 76 дивизии, сотрудники полиции, Горводоканала и дорожной службы. На специально отведённом участке замёрзшей реки пробурили несколько десятков лунок.
В них заложили снаряды-имитации. А учения с использованием настоящих взрывчатых веществ проводили на полигоне.
АНДРЕЙ БАРДИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ, МОНИТОРИНГУ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС:
Одна из основных задач тренировки - это организация взаимодействий между различными подразделениями различных ведомств и организаций. Отрабатываются вопросы инструктажа, определения порядка выполнения работ, соблюдения мер безопасности. Поскольку подразделения все различные, это очень важный элемент - выполнение совместных практических мероприятий.
Виктория Писукова
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Февраль 2017
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