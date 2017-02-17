О признаках наркотического опьянения и продаже наркотиков через теневой Интернет расскажут родителям в школах области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 11:25

О профилактике наркомании расскажут на родительских собраниях в школах области. Заявил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Сергей Титов на межведомственном совещании. На нём вместе с работниками Управления образования и сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних рассмотрели профилактические мероприятия, которые планируют провести в школах в ближайшее время.

К этой работе ведомство хочет активнее подключать родителей. Им расскажут о признаках наркотического опьянения, опасности наркотиков и о том, как их продают. В последнее время рынок запрещённых веществ развернулся в теневом Интернете.

СЕРГЕЙ ТИТОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В последнее время достаточно опасный способ, это бесконтактный способ продажи наркотиков. Есть такое понятие как теневой Интернет, где можно при установлении того или иного браузера достаточно спокойно приобрести наркотические средства через Интернет. Здесь тоже есть определенная проблема, Управление работает в данном направлении, но всё-таки необходимо предупредить родителей и несовершеннолетних.

Андрей Удалов