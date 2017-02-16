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Сегодня ровно восемь лет как Андрей Турчак стал губернатором Псковской области

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.02.2017 21:06

Сегодня ровно восемь лет как Андрей Турчак стал губернатором Псковской областиВ две тысячи девятом году Андрей Турчак был назначен на эту должность указом президента, а в две тысячи четырнадцатом выиграл выборы с результатом более семидесяти процентов голосов.

ПСКОВИЧИ:
- Во всяком случае, уже какой-то плюс намечается, дороги у нас были... ну на дачу ездим, улучшились, в лучшую сторону. Я бы сказал все-таки в большую сторону положительно, дороги, дворы стали приводить в порядок.
- Я плюсы только вижу, город преобразился за его правление. Конечно площадки детские, конечно во дворах, конечно, наш город... набережная, есть, где сейчас погулять с ребенком, в этом плане да.
- Мне губернатор нравится, он молодой, инициативный, по крайней мере, заботится о людях, это видно по Пскову, так что дай Бог ему здоровья.

Иван Павлов


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