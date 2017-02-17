О киберспорте говорим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 17 февраля, с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.02.2017 09:37

Тема киберспорта прочно обосновалась в новостных лентах. То в официальный список спортивных дисциплин киберсостязания включат, то какой-то турнир под окнами пройдёт.

Просиживание перед экраном может приносить избранным деньги, славу и любовь армии фанатов. О том, как обстоят дела в нашем регионе, поговорим завтра в "Шоу вежливых людей"! С 17.05! Гость нашей студии: руководитель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов.

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