Читают ли современные дети? Обсуждаем на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 17 февраля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.02.2017 18:08

Принято считать, что детское чтение утратило свою популярность из-за доступности компьютеров и обилия электронных гаджетов. Так ли это на самом деле?

Разберемся в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с руководителем Регионального центра чтения Ниной Яковлевой.

Слушайте 17 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47 задавайте вопросы нашему гостю и делитесь своим мнением.