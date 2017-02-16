Читают ли современные дети? Обсуждаем на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 17 февраля с 7.20

Принято считать, что детское чтение утратило свою популярность из-за доступности компьютеров и обилия электронных гаджетов. Так ли это на самом деле?
Разберемся в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с руководителем Регионального центра чтения Ниной Яковлевой.
Слушайте 17 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47 задавайте вопросы нашему гостю и делитесь своим мнением.
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Февраль 2017
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