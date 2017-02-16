Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.02.2017 17:19

Более одиннадцати миллиардов рублей направило в бюджет Псковской области региональное Управление налоговой службы в две тысячи шестнадцатом году. Это на восемь процентов больше, чем в пятнадцатом. Итоги работы за прошедший год подвели сегодня налоговики на заседании коллегии.

При этом более полутора миллиардов служба взыскала принудительно, в том числе при банкротствах. С этого года ведомство также отвечает за взыскание долгов по страховым взносам - ФНС будет собирать данные платежи вместо Пенсионного фонда. Кроме того налоговая служба отвечает за внедрение новой контрольно-кассовой техники - так называемые онлайн-кассы. Они позволят налоговикам исключить нарушения в розничной торговле, а покупателям получать электронные чеки на свой телефон после каждого посещения магазина.

СЕРГЕЙ ТОКАРЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В 16-м году и до 1 июля семнадцатого все лица, которые обязаны применять ККТ могут добровольно в добровольном порядке перейти на использование новых кассовых аппаратов, с 1 февраля мы старые уже не регистрируем, только новые, а с первого июля обязаны будут применять новый порядок, через полтора года с 1 июля восемнадцатого также будут обязаны эти кассовые аппараты применять.

Иван Павлов