Что делать, если не попасть в собственную квартиру, и как добиться, чтобы эта квартира вообще была – вопросы, обсуждаемые на приеме у губернатора

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.02.2017 21:12

С вопросами благоустройства и жилищного характера обратились сегодня жители области к губернатору на личном приёме граждан.

Попасть в собственную квартиру, как и выйти из нее самостоятельно Александр Барыльников не может. Подъезд для инвалида колясочника не приспособлен. Как и сама квартира. Ни поручней в ванной комнате, ни расширенных дверных проемов нет. Восемь лет Александр безуспешно пытается решить эти проблемы. После получения жилья, рассказывает, несмотря на все неудобства, пытался жить в квартире. Сам заменил окна, поставил двери и отремонтировал колонку. Но без свободного доступа на улицу, это оказалось очень тяжело.

АЛЕКСАНДР БАРЫЛЬНИКОВ:

Сейчас мне ведро не вынести, в магазин не съездить. В других социальных квартирах для инвалидов сделаны держалки, и самое главное пандус.

Пандус в подъезде был. Точнее металлические рельсы на лестнице. Но через неделю их демонтировали соседи - мешали ходить. Да и самому, признается Александр, было невозможно по ним ездить.

Решение вопроса удалось найти только на приеме у губернатора. Если сделать только дополнительный въезд, чтобы жильцам не мешать, со стороны балконной двери.

Такой вариант, подчеркнул губернатор, возможен, если стоимость оборудования не превысит цену самой квартиры.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Комиссия двадцать первого числа выезжает на объект вместе с вами. Просьба, чтобы вы были, оценили реально насколько возможно в этом жилом доме обустроить пандусы или подъемник. Если это возможно - принимаем. Если нет - ищем альтернативное жилье.

Еще больше решения своего вопроса ждет Светлана Ларионова. После выпуска из Детского дома она осталась без жилья. Рассказывает, перебивалась временными квартирами, и сейчас живет на птичьих правах. Из-за истечения срока давности решать вопрос придется скорее всего через суд. Но для этого нужен официальный ответ от соцзащиты области. Дождаться его Светлана не может уже больше года. На приеме у губернатора ждать не пришлось.

АРМЕН МНАЦАКАНЯН, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Жилищная комиссия у меня будет в ближайшие дни, я посмотрю и сразу же мы вынесем решения по вам. Светлана Вадимовна я вас позову на эту жилищную комиссию. Обычно я никого никогда не зову.

Глава региона поручил обеспечить Светлану бесплатной юридической помощью, чтобы собрать все необходимые документы. А также предложил альтернативный вариант - перейти на работу по специальности. Занять место фельдшера в одном из ФАПов Псковского района.

Екатерина Давыдова, Тигран Гаспарян