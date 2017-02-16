Администрация Круппской волости: «Разрешения превратить плодородные земли в свалку мы не давали»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.02.2017 17:18

Земли сельхозназначения в Печорском районе лесорубы превратили в свалку. На примыкающих к лесным угодьям полях складируют обрубки и ветки. По полям проезжают на груженых бревнами машинах. Противостоять их натиску у самих владельцев сельхозпаев получается не всегда. Искать нарушителей, по жалобе местных жителей, теперь будут представители Россельхознадзора.

Глубокие колеи от лесовозов и сваленные тут же бревна и ветки. Для покоса, переживает хозяйка, земельный надел вряд ли теперь пригоден. Выяснить, кто именно возит лес прямо через поле, женщина пыталась не раз. Соорудила даже плакат с призывом не ездить. Однако ответ лесорубов, возмущается, всегда один и тот же.

ВЕРА МАТЮШИНА:

А кто ты такая, кто я такая. Я достаю из сумки документы, показываю. Нам разрешил Гранов и глава волости Жирнова. Ну, а что тогда, искать мне законы где, справедливость. Я говорю, мы здесь косим, неужели не видно, на скотину. Да, мы видим. А что мы то, нам разрешили.

Глава Круппской волости Светлана Жирнова от таких обвинений открещивается. Разрешение на выпил от Печорского лесничества есть, а где возить, лесорубы решают сами.

СВЕТЛАНА ЖИРНОВА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРУППСКОЙ ВОЛОСТИ:

Говорить о том, что я разрешила ехать поперек участка ни в коем случае, конечно, такого не было. Я думаю, что точно так же работники лесхоза не могли говорить о том, что езжайте поперек этого участка. Честное слово.

Однако честное слово главы администрации решить проблему вряд ли поможет. Ущерб нанесен землям сельхозназначения. И за это придется ответить.

РОМАН ВАСИЛЬЕВ, СТАРШИЙ ГОСИНСПЕКТОР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТВЕРСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ:

Видно, что часть земельного участка захламлена. Там на самом поле уже имеются механические повреждения. Идет речь об уничтожении плодородного слоя почвы, будут отобраны пробы, сделана экспертиза. Лица устанавливаются, лица виновные. Административное производство будет возбуждено по порче и уничтожению плодородного слоя почвы.

Уборкой захламленного участка и простым штрафом нарушители теперь вряд ли отделаются. Один проект рекультивации земель встанет им в десятки тысяч.

Светлана Константинова, Сергей Дьяков