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Стоит ли вводить ограничения на продажу вейпов и электронных сигарет обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 16 февраля, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.02.2017 15:08

Стоит ли вводить ограничения на продажу вейпов и электронных сигарет обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 16 февраля, в 18.10Госдума уже этой весной может принять закон по ограничению продажи вейпов и электронных сигарет. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Дмитрий Морозов подчеркнул, что уже получены первые данные, которые говорят о серьезном вреде так называемого парения.

Стоит ли запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним и потребление испарительных смесей в общественных местах? - обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

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