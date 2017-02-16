Стоит ли вводить ограничения на продажу вейпов и электронных сигарет обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 16 февраля, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.02.2017 15:08

Госдума уже этой весной может принять закон по ограничению продажи вейпов и электронных сигарет. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Дмитрий Морозов подчеркнул, что уже получены первые данные, которые говорят о серьезном вреде так называемого парения.

Стоит ли запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним и потребление испарительных смесей в общественных местах? - обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.