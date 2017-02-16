Андрей Турчак пообещал воспитаннице Детдома помочь в решении жилищного вопроса

Больше двадцати пяти лет псковичка Светлана Ларионова пытается добиться получения положенного ей жилья. О своем непростом положении воспитанница Детского дома рассказала сегодня на приеме у губернатора области. После окончания медучилища, девушка по распределению стала работать в Изборском доме-интернате, где ей на время предоставили квартиру.
Постоянного жилья у Светланы никогда не было. Бесконечные обращения в органы опеки и соцзащиту не давали результатов. Андрей Турчак поручил обеспечить Светлану бесплатной юридической помощью, чтобы собрать все необходимые документы. И заверил, что ее вопрос будет рассмотрен на ближайшей жилищной комиссии. А также предложил альтернативный вариант решения жилищного вопроса
АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Вот это вариант, который мы обсуждаем с Арменом это долго, а если вы свою практику косметолога готовы поменять на практику фельдшера, то это быстро. Это не обязательно сельский район или сельская местность. это может быть и Псковский район. Мы вам сразу пакетом и решение жилищного вопроса, об этом подумайте.
Екатерина Давыдова
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Февраль 2017
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