Андрей Турчак пообещал воспитаннице Детдома помочь в решении жилищного вопроса

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.02.2017 14:45

Больше двадцати пяти лет псковичка Светлана Ларионова пытается добиться получения положенного ей жилья. О своем непростом положении воспитанница Детского дома рассказала сегодня на приеме у губернатора области. После окончания медучилища, девушка по распределению стала работать в Изборском доме-интернате, где ей на время предоставили квартиру.

Постоянного жилья у Светланы никогда не было. Бесконечные обращения в органы опеки и соцзащиту не давали результатов. Андрей Турчак поручил обеспечить Светлану бесплатной юридической помощью, чтобы собрать все необходимые документы. И заверил, что ее вопрос будет рассмотрен на ближайшей жилищной комиссии. А также предложил альтернативный вариант решения жилищного вопроса

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Вот это вариант, который мы обсуждаем с Арменом это долго, а если вы свою практику косметолога готовы поменять на практику фельдшера, то это быстро. Это не обязательно сельский район или сельская местность. это может быть и Псковский район. Мы вам сразу пакетом и решение жилищного вопроса, об этом подумайте.

Екатерина Давыдова