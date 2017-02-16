Соблюдай ПДД смолоду: маленьким жителям Псковской области рассказали о правилах безопасности на пешеходных переходах

В Псковской области стартовала всероссийская акция "Сложности перехода". Как рассказал начальник ГИБДД УМВД по Псковской области Анатолий Ефимов, во всех райцентрах запланированы мастер-классы, рейды, работа с родительскими комитетами, школами и детскими садами. Упор сделан именно на безопасность на пешеходных переходах.
В Пскове уже прошла акция "Шагающий автобус", где дети с сотрудниками госавтоинспекции прошли вокруг своей школы, выбрали самый безопасный путь до дома, обсудили все знаки дорожного движения, которые есть вблизи их учебного заведения, и на практике доказали, что знают, как правильно переходить дорогу и на что в первую очередь обращать внимание.
НАСТЯ ЖАРАН, ДАША ПАВЛОВА:
На дорогу, на безопасность, на знаки, когда переходишь дорогу особенно, чтобы машина не сбила и самим быть аккуратнее, по сторонам смотреть.
ЮЛИЯ ФЕДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г.ПСКОВУ:
Мы стараемся брать начальный возраст, потому что закладывается самое основное понятие в соблюдении правил дорожного движения. И уже ребята начинают самостоятельно ходить в школу, посещать кружки, и тут уже более плотное внимание должно быть именно к начальной школе.
Дина Перевозчикова
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