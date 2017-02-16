Вместо плодородных полей – свалка. Кто ответит за испорченную землю?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.02.2017 12:53

В свалку превратили земли сельхозназначения в Печорском районе лесорубы. На примыкающих к лесным угодьям полях складируют обрубки и ветки. По полям проезжают на груженых брёвнами машинах. Противостоять их натиску у самих владельцев сельхозпаёв получается не всегда.

Люди даже выходили с плакатами с призывом не ездить через поле. Но ответ лесорубов, сетуют местные жители, всегда один и тот же.

ВЕРА МАТЮШИНА:

А кто ты такая, кто я такая. Я достаю из сумки документы, показываю. Нам разрешил Гранов и глава волости Жирнова. Ну, а что тогда, искать мне законы где, справедливость. Я говорю, мы здесь косим, неужели не видно, на скотину. Да, мы видим. А что мы то, нам разрешили.

Землям сельхозназначения нанесён серьёзный ущерб. И за это придется ответить. Уборкой захламленного участка и простым штрафом нарушители теперь вряд ли отделаются. Один проект рекультивации земель встанет им в десятки тысяч.

РОМАН ВАСИЛЬЕВ, СТАРШИЙ ГОСИНСПЕКТОР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТВЕРСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ:

Видно, что часть земельного участка захламлена. Там на самом поле уже имеются механические повреждения. Идет речь об уничтожении плодородного слоя почвы, будут отобраны пробы, сделана экспертиза. Лица устанавливаются, лица виновные. Административное производство будет возбуждено по порче и уничтожению плодородного слоя почвы.

Светлана Константинова