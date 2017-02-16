На стройплощадке путепровода в Великих Луках ведутся работы по устройству стапеля

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.02.2017 12:37

Стапель - это временное вспомогательное сооружение. На стапеле собираются основные конструкции пролётного строения. Затем в четыре этапа они будут надвигаться на место, создавая, таким образом, мост. Кроме того, под железнодорожной веткой в районе улицы Дьяконова строится тоннель, через который планируется въезд на путепровод.

Рабочий пуск движения намечен уже на конец этого года. Работы на стройплощадке идут круглосуточно в любую погоду без отставаний по графику.

АЛЕКСАНДР БЫЧИНСКИЙ, НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬСТВА:

Ведутся работы по бетонированию конструкций тоннельного типа и по путепроводу. И возведение стоек промежуточных опор, также ведутся работы по сборке металла. Людей задействовано на сегодняшний день 278 человек и 39 единиц техники.

Лариса Чурикова