В соцсетях проходит акция, посвященная памяти Зои Космодемьянской

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.02.2017 11:46

Российское военно-историческое общество приглашает сегодня принять участие в акции памяти Зои Космодемьянской. Для этого нужно распечатать её портрет, сделать с ним фото и выложить в соцсетях с хэштэгом #ЗояГерой.

Напомним, Зоя Космодемьянская во время Великой Отечественной войны входила в состав партизанской диверсионной группы. В результате предательства попала в фашистский плен и после пыток была казнена. Она стала первой женщиной, которой присвоено звание Героя Советского Союза в годы войны.

Татьяна Борисова