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В соцсетях проходит акция, посвященная памяти Зои Космодемьянской

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.02.2017 11:46

В соцсетях проходит акция, посвященная памяти Зои КосмодемьянскойРоссийское военно-историческое общество приглашает сегодня принять участие в акции памяти Зои Космодемьянской. Для этого нужно распечатать её портрет, сделать с ним фото и выложить в соцсетях с хэштэгом #ЗояГерой.

Напомним, Зоя Космодемьянская во время Великой Отечественной войны входила в состав партизанской диверсионной группы. В результате предательства попала в фашистский плен и после пыток была казнена. Она стала первой женщиной, которой присвоено звание Героя Советского Союза в годы войны.

Татьяна Борисова


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