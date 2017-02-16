В соцсетях проходит акция, посвященная памяти Зои Космодемьянской

Российское военно-историческое общество приглашает сегодня принять участие в акции памяти Зои Космодемьянской. Для этого нужно распечатать её портрет, сделать с ним фото и выложить в соцсетях с хэштэгом #ЗояГерой.
Напомним, Зоя Космодемьянская во время Великой Отечественной войны входила в состав партизанской диверсионной группы. В результате предательства попала в фашистский плен и после пыток была казнена. Она стала первой женщиной, которой присвоено звание Героя Советского Союза в годы войны.
Татьяна Борисова
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Февраль 2017
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