Куклы, ради которых можно стать режиссером: в Великих Луках открылась интересная выставка

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.02.2017 11:06

В Великих Луках открылась выставка кукол. Это традиционные народные, театральные, авторские и малотиражные куклы разных эпох. Коллекцию экспонатов привезла московский искусствовед Марина Политова.

Здесь и малышки, и взрослые дамы из XIX века. Антикварные куклы с лицами из фарфора – жемчужина коллекции московского искусствоведа Марины Политовой.

МАРИНА ПОЛИТОВА, ИСКУССТВОВЕД:

Вот одна из таких красавиц, малышка. Если к ней присмотреться, то вы можете увидеть, что у неё даже язычок есть. То есть анатомически кукла повторяет полностью человека. Но помимо кукол, это, конечно, огромное количество аксессуаров. Это всевозможная мебель, это старинная посуда. Это невероятное количество кружев, одежды, всяких мелочей, с которыми жили куклы.

В зале Краеведческого музея – лишь часть коллекции. Куклы Марины, всего их около восьмисот, путешествуют по разным городам страны. Выставочный график расписан до 2019-го года. Но именно в Великих Луках оказалась та самая первая кукла, с которой всё и началось. Это подарок мамы на День рождения.

МАРГАРИТА ПОЛИТОВА, МАМА МАРИНЫ ПОЛИТОВОЙ:

Когда я увидела эту куклу, я думала, всё что угодно, но я куплю только эту куклу и ничего больше, потому что она у меня девочка, мне хотелось, чтоб она была окружена красотой.

Но в итоге Политовы купили ещё двадцать, так называемых, малотиражны кукол. Каждой выпущено не более пятисот экземпляров. Семейное увлечение активно поддерживает бабушка Марины. Она и посоветовала добавить в коллекцию кукол советского периода. Многим они напоминают детство. А это экспонаты современного автора. Фаина Раневская и Чарли Чаплин в свой натуральный рост – 1 метр 65 см – выполнены в технике «скульптурный текстиль». Портретное сходство не обязательно. Из ткани создаётся просто образ. Одна из самых занимательных работ – композиция «С лёгким паром». Колоритный мужичок, скорее всего, чиновник, возвращается из бани.

МАРИНА ПОЛИТОВА, ИСКУССТВОВЕД:

Идёт он, естественно, в состоянии некоего опьянения, как это принято после бани. Но он же приличный семьянин. Он родом из СССР. Поэтому он несёт авоську, полную, как мне кажется, деликатесов. И колбаса, и сосиски – чего там только нет. Естественно, чтоб как-то смягчить своё возвращение домой.

Что же его ждёт дома? Продолжать эту историю можно бесконечно. Тем и хороша авторская кукла, говорит Марина, что она позволяет фантазировать и даже почувствовать себя чуть-чуть режиссёрами, снимающими свой собственный фильм.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин