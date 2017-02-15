Ветераны афганской войны собрались сегодня на традиционной встрече боевых товарищей в Доме офицеров

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.02.2017 21:37

Сегодня двадцать восьмая годовщина вывода советских войск из Афганистана. К мемориалу Псковского гарнизона возложили цветы и венки. А в Доме офицеров прошла традиционная встреча боевых товарищей.

Генерал-майор Владимир Киреев – сам не сторонник называть этот день «праздником». Но дата в его жизни значимая: завершилась долгая и сложная война, на которой он провел четыре года. В бадахшанскую провинцию его направили молодым лейтенантом пограничных войск. Приходилось прочесывать местность, участвовать в спецоперациях и защищать границу.

ВЛАДИМИР КИРЕЕВ, ВЕТЕРАН АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ:

Например, я помню в 1983 году, когда мы задержали большую партию оружия, которое поставлялось из Пакистана на территорию республики Афганистан (это где-то был октябрь-ноябрь месяц), там три группы, в общей сложности мы взяли в плен около двухсот или трехсот бандитов.

После Афганистана довелось служить в самых далеких точках страны. Сейчас, уже будучи в звании генерала, он преподает в псковском филиале академии ФСИН России. Теорию подкрепляет примерами из своей богатой биографии. И, хотя в гражданской среде мнения об афганской войне часто разнятся, сами солдаты и офицеры вспоминают то время только добрыми словами. Ветеран ВДВ Александр Фролов недавно ездил в Афганистан. С бывшими моджахедами организовали товарищеский футбольный матч. Российские военные с поля ушли победителями.

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ, МАЙОР ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК:

Нас, к сожалению, не очень много помнят, но не одного злого взгляда в нашу сторону не было. Только стоило узнать им, что мы «шурави» – сразу добродушно относиться начинали: разговаривать, обниматься.

15 февраля ежегодно вспоминают тех, кто с этой войны не вернулся. Ветераны Афгана предложили установить памятник, который бы олицетворял вклад псковичей в эту военную компанию. О задумке рассказали губернатору – он идею поддержал. Уже существующий памятник воинам, погибшим во второй половине XX века, будет дополнен отдельной «скалой памяти».

ШАМИЛЬ АХМЕТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ:

А по центру – скала будет наклоненная, на вершине – орел двуглавый держит венок. Орел – символ державности, а венок – символ воинской славы. Офицер и солдат будут обозначены. В афганских таких костюмах песчаных с автоматами, оружием.

Проект разработал скульптор Сергей Беджамов. Идею поддержали главный архитектор Пскова, городские и областные власти. Поставить памятник планируется через два года – к 30-летию вывода войск из Афганистана.



Андрей Удалов, Кирилл Михайлов, Юрий Ильин, Сергей Дьяков, Тигран Гаспарян



