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Как не стать браконьером на зимней рыбалке обсуждаем на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 16 февраля с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.02.2017 18:51

Как не стать браконьером на зимней рыбалке обсуждаем на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 16 февраля с 7.20Как не стать браконьером на зимней рыбалке расскажет в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» гость нашей студии начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Посадский Александр Венидиктович.

Слушайте 16 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
 

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