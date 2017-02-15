Как не стать браконьером на зимней рыбалке обсуждаем на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 16 февраля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.02.2017 18:51

Как не стать браконьером на зимней рыбалке расскажет в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» гость нашей студии начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Посадский Александр Венидиктович.

Слушайте 16 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

