Премьера нового проекта о здоровье и здоровом образе жизни «О наболевшем» состоится на «Радио России-Псков» завтра, 16 февраля, в 13.18

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.02.2017 17:28

«О наболевшем» ‒ название цикла передач, которые будут выходить в прямом эфире. Предполагается, что это будет серьёзный разговор с медицинскими работниками о здоровье и здоровом образе жизни, так что у радиослушателей появится возможность задавать свои вопросы врачам, которые и будут главными экспертами.

Первая программа будет посвящена проблеме гипертонии. Какие опасности несёт это заболевание, и как его предотвратить? Вопросов много. Ответы на них – завтра в 13.18 в эфире «Радио России-Псков».

Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.