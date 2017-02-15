Премьера нового проекта о здоровье и здоровом образе жизни «О наболевшем» состоится на «Радио России-Псков» завтра, 16 февраля, в 13.18

«О наболевшем» ‒ название цикла передач, которые будут выходить в прямом эфире. Предполагается, что это будет серьёзный разговор с медицинскими работниками о здоровье и здоровом образе жизни, так что у радиослушателей появится возможность задавать свои вопросы врачам, которые и будут главными экспертами.
Первая программа будет посвящена проблеме гипертонии. Какие опасности несёт это заболевание, и как его предотвратить? Вопросов много. Ответы на них – завтра в 13.18 в эфире «Радио России-Псков».
Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
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