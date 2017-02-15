Икону Пресвятой Богородицы передали в Псково-Печерскую обитель сотрудники ФСИН

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.02.2017 17:06

Псково-Печерскому монастырю в дар от руководства Федеральной службы исполнения наказаний сегодня передали икону Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость". Митрополит Псковский и Порховский Евсевий - уже освятил её.

Идея изготовления иконы возникла осенью прошлого года, после того как в нашем регионе с рабочим визитом побывал заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов. Он заглянул в Печерскую обитель и позже решил преподнести ей подарок. Уже известно - икона будет установлена в домовом храме-часовне при местном Доме трудолюбия. Как раз сюда нередко приходят те, кто освободился из мест лишения свободы. Здесь бывшие заключённые осваивают профессии, им оказывают психологическую помощь.

АРХИМАНДРИТ ТИХОН, НАМЕСТНИК СВЯТО-УСПЕНСКОГО ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ:

И дай Бог, чтобы люди, которые вышли из мест заключения, получали бы помощь Божию, находили себя в этой жизни, реабилитировались бы и радовали родных и близких и радовались бы этой жизни, молясь Божией Матери «Всех Скорбящих Радости»

ЮРИЙ ЛЫМАРЬ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Икона, действительно, получилась чудной. 20 человек работали над этой иконой в одном из исправительных учреждений Тульской области. Весит она больше 90 килограмм. Я думаю, это событие тоже войдет в историю монастыря, многие люди найдут утешение печалей, находясь рядом с этой иконой.

Виктория Парфенова