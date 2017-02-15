Балалайки, снеговики и спектакль на французском: чем удивили псковские школьники заморских гостей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.02.2017 16:56

Французские школьники, приехавшие в Псков, продолжают своё знакомство с русской культурой. Всё свободное время они проводят с ребятами из педагогическиго комплекса. Совершенствуют язык и узнают о наших традициях.

ЕКАТЕРИНА ДАВЫДОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Сегодня третий день французских лицеистов в Пскове. Ребята уже привыкли к разнице во времени и освоились в принимающих семьях. Самое время окунуться в народное творчество.

И не просто посмотреть и послушать, а примерить на себя. Посвящение в скобари Роме Жюзгадо превратило в настоящего русского Ивана. Заграничную обувь заменили сафьяновые сапоги, шаровары с плетеным поясом дополнили образ. С главной задачей - себя показать - Роме справился.

РОМЕ ЖЮЗГАДО:

Очень смешно, оригинально. Я не робкий человек, поэтому мне было легко и очень понравилось. Мне нравится открывать другую культуру. В баской стране тоже есть праздники фольклорные, где люди танцуют, поют, но это не так весело.

Более близкой французским ребятам оказалась шуточная песенка в стиле кантри. У кого ковбойская шляпа, с того соло-экспромт. Иностранные гости и здесь не растерялись.

Театральное отделение есть и в лицее Байонна. Неожиданным для французских ребят стала постановка наших школьников на французском языке. Они же провели для гостей разминку и научили так же уверено держаться на сцене, владеть голосом и собственным телом.

ТЕЯ ШАДУРН:

Мне очень понравилось, что дети не только говорят по-французски, но еще занимаются в таких кружках. Это помогает развивать фантазию. Я уже много всего здесь посмотрела, для нас очень много организовали. Поэтому теперь я думаю, как достойно встретить русских ребят у нас.

Программа для французских гостей и правда, очень насыщенная. Мастер-классы, спортивные соревнования, концерты и спектакли. Сегодня ребята еще познакомились с народным танцем и ансамблем баянистов. Пятиклассники сделали студентам по обмену настоящий подарок. Оказалось в Байонне не бывает снега. И хоть в Пскове его сейчас тоже немного, ребята все же посоревновались в умении лепить снеговиков.

Екатерина Давыдова, Кирилл Мосин