Балалайки, снеговики и спектакль на французском: чем удивили псковские школьники заморских гостей

Французские школьники, приехавшие в Псков, продолжают своё знакомство с русской культурой. Всё свободное время они проводят с ребятами из педагогическиго комплекса. Совершенствуют язык и узнают о наших традициях.
ЕКАТЕРИНА ДАВЫДОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
Сегодня третий день французских лицеистов в Пскове. Ребята уже привыкли к разнице во времени и освоились в принимающих семьях. Самое время окунуться в народное творчество.
И не просто посмотреть и послушать, а примерить на себя. Посвящение в скобари Роме Жюзгадо превратило в настоящего русского Ивана. Заграничную обувь заменили сафьяновые сапоги, шаровары с плетеным поясом дополнили образ. С главной задачей - себя показать - Роме справился.
РОМЕ ЖЮЗГАДО:
Очень смешно, оригинально. Я не робкий человек, поэтому мне было легко и очень понравилось. Мне нравится открывать другую культуру. В баской стране тоже есть праздники фольклорные, где люди танцуют, поют, но это не так весело.
Более близкой французским ребятам оказалась шуточная песенка в стиле кантри. У кого ковбойская шляпа, с того соло-экспромт. Иностранные гости и здесь не растерялись.
Театральное отделение есть и в лицее Байонна. Неожиданным для французских ребят стала постановка наших школьников на французском языке. Они же провели для гостей разминку и научили так же уверено держаться на сцене, владеть голосом и собственным телом.
ТЕЯ ШАДУРН:
Мне очень понравилось, что дети не только говорят по-французски, но еще занимаются в таких кружках. Это помогает развивать фантазию. Я уже много всего здесь посмотрела, для нас очень много организовали. Поэтому теперь я думаю, как достойно встретить русских ребят у нас.
Программа для французских гостей и правда, очень насыщенная. Мастер-классы, спортивные соревнования, концерты и спектакли. Сегодня ребята еще познакомились с народным танцем и ансамблем баянистов. Пятиклассники сделали студентам по обмену настоящий подарок. Оказалось в Байонне не бывает снега. И хоть в Пскове его сейчас тоже немного, ребята все же посоревновались в умении лепить снеговиков.
Екатерина Давыдова, Кирилл Мосин
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