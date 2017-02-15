Пушкинские горы должны стать эпицентром медиасобытий, связанных с пропагандой пушкинского наследия

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.02.2017 16:54

Такой идеей поделился Сергей Стиллавин в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков». Кроме того, по мнению известного радиоведущего, Пушкинским горам необходимо изменить архитектурный стиль и «вернуть облик прекрасного провинциального города».

На данный момент Пушкинские горы не могут похвастаться полноценной туристической инфраструктурой, но все же вектор развития псковского региона – положительный. На это, по словам Сергея Стиллавина, указывает большое количество детей и книжные магазины. «В загнивающем регионе не было бы столько детей, а книжные магазины говорят о том, что в Псковской области много читают», - отметил Сергей Стиллавин.

Напомним, популярные ведущие утреннего шоу радиостанции «Маяк» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов недавно приезжали в нашу область, чтобы записать очередной выпуск своей программы "Большой тест-драйв", где они тестируют новую модель популярного автомобиля. На псковской земле ведущие побывали впервые.

Анастасия Цепина