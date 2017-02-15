Об обеспечении жильем детей-сирот в нашем регионе говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 15 февраля, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.02.2017 15:43

Власти Псковской области в этом году приобретут порядка 140 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как долго сироте надо стоять в очереди на получение жилья, с какими трудностями сталкиваются дети-сироты, переезжая в предоставленную квартиру?

Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

