logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости

Об обеспечении жильем детей-сирот в нашем регионе говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 15 февраля, в 18.10

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 15.02.2017 15:43

Об обеспечении жильем детей-сирот в нашем регионе говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 15 февраля, в 18.10Власти Псковской области в этом году приобретут порядка 140 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как долго сироте надо стоять в очереди на получение жилья, с какими трудностями сталкиваются дети-сироты, переезжая в предоставленную квартиру?

Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Хлебосол
Kinza
Авто-трэвл
Витрум
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5