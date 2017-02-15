В Пскове появится «Скала памяти» - монумент в честь участников войны в Афганистане

К тридцатилетию вывода войск из Афганистана в Пскове появится новый монумент. Эту идею сегодня поддержал глава региона на встрече с ветеранами афганской войны. Наши войска были выведены двадцать восемь лет назад. В память об этом состоялось возложение цветов к памятнику воинам, погибшим во второй половине двадцатого века.
Именно он будет дополнен так называемой «скалой памяти» в честь участников войны в Афганистане. Инициатором этого проекта выступила организация ветеранов боевых действий. Сейчас она объединяет и тех, кто выполнял интернациональный долг в советское время и ветеранов войны в Чечне.
ШАМИЛЬ АХМЕТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ:
А по центру скала будет наклоненная, на вершине орел двуглавый держит венок. Орёл означает символ державности, а венок символ воинской славы. Ну офицер и солдат будет обозначен в афганских таких костюмах песчаных автоматами, оружием.
Андрей Удалов
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5