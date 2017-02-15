В Пскове появится «Скала памяти» - монумент в честь участников войны в Афганистане

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.02.2017 15:18

К тридцатилетию вывода войск из Афганистана в Пскове появится новый монумент. Эту идею сегодня поддержал глава региона на встрече с ветеранами афганской войны. Наши войска были выведены двадцать восемь лет назад. В память об этом состоялось возложение цветов к памятнику воинам, погибшим во второй половине двадцатого века.

Именно он будет дополнен так называемой «скалой памяти» в честь участников войны в Афганистане. Инициатором этого проекта выступила организация ветеранов боевых действий. Сейчас она объединяет и тех, кто выполнял интернациональный долг в советское время и ветеранов войны в Чечне.

ШАМИЛЬ АХМЕТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ:

А по центру скала будет наклоненная, на вершине орел двуглавый держит венок. Орёл означает символ державности, а венок символ воинской славы. Ну офицер и солдат будет обозначен в афганских таких костюмах песчаных автоматами, оружием.

Андрей Удалов