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В Пскове появится «Скала памяти» - монумент в честь участников войны в Афганистане

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.02.2017 15:18

В Пскове появится «Скала памяти» - монумент в честь участников войны в АфганистанеК тридцатилетию вывода войск из Афганистана в Пскове появится новый монумент. Эту идею сегодня поддержал глава региона на встрече с ветеранами афганской войны. Наши войска были выведены двадцать восемь лет назад. В память об этом состоялось возложение цветов к памятнику воинам, погибшим во второй половине двадцатого века.

Именно он будет дополнен так называемой «скалой памяти» в честь участников войны в Афганистане. Инициатором этого проекта выступила организация ветеранов боевых действий. Сейчас она объединяет и тех, кто выполнял интернациональный долг в советское время и ветеранов войны в Чечне.

ШАМИЛЬ АХМЕТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ:
А по центру скала будет наклоненная, на вершине орел двуглавый держит венок. Орёл означает символ державности, а венок символ воинской славы. Ну офицер и солдат будет обозначен в афганских таких костюмах песчаных автоматами, оружием.

Андрей Удалов


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