Генеральной уборке – быть! Проект ОНФ получит поддержку администрации Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.02.2017 15:05

Ряд проектов Общероссийского народного фронта получит поддержку администрации Псковской области. Сегодня на встрече с активистами ОНФ губернатор Андрей Турчак дал соответствующие поручения.

Финансовую и информационную поддержку получит программа "Генеральная уборка", направленная на борьбу с незаконными свалками и "серыми" полигонами ТБО. Проект уже стартовал. На "Интерактивной карте свалок" в Интернете любой может оставить сообщение о нелегальном складировании мусора.

СЕРГЕЙ ЕЛИЗАРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «КАЧЕСТВО ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ» ОНФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Будем проводить различные мероприятия в школах, институтах, выезжать в районы и объяснять людям, что это делать, на самом деле очень просто. И каждый может приобщиться к этому проекту и внести свой вклад. Несанкционированные свалки и стихийные свалки мы будем убирать всем миром, организовывать мероприятия, возможно с экологическими организациями и просто приезжать и убирать.

Активисты Общероссийского народного фронта также обратили внимание на проблему старых детских площадок, оставшихся ещё с советских времён. Сейчас состояние многих из них оставляет желать лучшего, а порой они и вовсе опасны для детей. У многих нет собственника, а значит за них никто не отвечает. Андрей Турчак дал поручение проанализировать состояние и принадлежность всех детских площадок. Кроме того, на встрече обсудили вопрос доступной среды для людей с ограниченными возможностями, в том числе и детей-инвалидов. Как отметил директор псковского Центра лечебной педагогики Андрей Царёв, сейчас для особенных детей необходимо делать более доступной именно школьную среду. Ведь многие образовательные учреждения, хотя и имеют возможность для инклюзивного обучения, но по каким-то причинам не хотят этого делать.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Какой-то всё-таки бонус предусмотреть, какую-то мотивирующую помощь для учреждений, которые не бояться внедрять у себя инклюзивное образование. И давайте закрепим ещё протокольно, на летнюю оздоровительную компанию, которая будет проходить, чтобы у нас появились совмещённые смены. Чтобы они между собой хотя бы в рамках летних оздоровительных лагерей общались и барьеры устранились.

Виктория Писукова