«Посвящение в скобари»: французские школьники приобщаются к псковской народной культуре

Посвящение в скобари прошли сегодня французские студенты по обмену. Под живую игру на народных инструментах молодые люди примерили на себя шуточный русский народный костюм и станцевали. Вместе с ансамблем баянистов поиграли на трещетках, ложках и рубеле. Посмотрели урок народного танца.
Более привычными стали занятия по актёрскому мастерству, где для гостей школьники показали спектакль на французском языке.
ТЕЯ ШАДУРН:
Мне очень понравилось, что дети не только говорят по-французски, но еще занимаются в таких кружках. Это помогает развивать фантазию. Я уже много всего здесь посмотрела, для нас очень много организовали. Поэтому теперь я думаю, как достойно встретить русских ребят у нас.
Екатерина Давыдова
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