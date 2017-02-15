«Посвящение в скобари»: французские школьники приобщаются к псковской народной культуре

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.02.2017 14:57

Посвящение в скобари прошли сегодня французские студенты по обмену. Под живую игру на народных инструментах молодые люди примерили на себя шуточный русский народный костюм и станцевали. Вместе с ансамблем баянистов поиграли на трещетках, ложках и рубеле. Посмотрели урок народного танца.

Более привычными стали занятия по актёрскому мастерству, где для гостей школьники показали спектакль на французском языке.

ТЕЯ ШАДУРН:

Мне очень понравилось, что дети не только говорят по-французски, но еще занимаются в таких кружках. Это помогает развивать фантазию. Я уже много всего здесь посмотрела, для нас очень много организовали. Поэтому теперь я думаю, как достойно встретить русских ребят у нас.

Екатерина Давыдова