Вместо уголовного наказания штраф получил хозяин собаки, покусавшей слепую девочку

Хозяин кавказской овчарки, покусавшей в Пскове слепую девочку, оштрафован на тысячу рублей. Это максимальное наказание по статье о нарушении правил содержания домашних животных. Она прописана в областном законе об административных правонарушениях. В возбуждении уголовного дела полиция Пскова отказала из-за отсутствия состава преступления, потому как лёгкий вред здоровью причинён не умышленно.
Между тем региональный Следственный комитет и УМВД России по Псковской области продолжают доследственную проверку. Сейчас эксперты выясняют был ли нанесён вред психическому здоровью детей. В прокуратуре Пскова тем временем рассматривают обращение с просьбой о заявлении исковых требований в интересах пострадавших. Напомню, ЧП произошло пятнадцатого января. Сторожевая собака напала на слепую четырёхлетнюю девочку. Малышку у животного отбила старшая сестра. Отмечу, что хозяева овчарки нападение своего питомца на соседских детей в средствах массовой информации отрицали.
Надежда Прыгина
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Февраль 2017
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