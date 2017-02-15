Сегодня годовщина вывода советских войск из Афганистана

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.02.2017 11:05

Сегодня двадцать восьмая годовщина вывода советских войск из Афганистана. К мемориалу воинам Псковского гарнизона возложат цветы и венки. В Доме офицеров пройдёт традиционная встреча боевых товарищей.

С участниками затяжного вооружённого конфликта, который унёс жизни тысяч солдат и офицеров, встретятся и наши коллеги. Репортаж смотрите сегодня в вечернем выпуске «Вестей»

Надежда Прыгина