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Сегодня годовщина вывода советских войск из Афганистана

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.02.2017 11:05

Сегодня годовщина вывода советских войск из АфганистанаСегодня двадцать восьмая годовщина вывода советских войск из Афганистана. К мемориалу воинам Псковского гарнизона возложат цветы и венки. В Доме офицеров пройдёт традиционная встреча боевых товарищей.

С участниками затяжного вооружённого конфликта, который унёс жизни тысяч солдат и офицеров, встретятся и наши коллеги. Репортаж смотрите сегодня в вечернем выпуске «Вестей»

Надежда Прыгина

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