Сегодня годовщина вывода советских войск из Афганистана

Сегодня двадцать восьмая годовщина вывода советских войск из Афганистана. К мемориалу воинам Псковского гарнизона возложат цветы и венки. В Доме офицеров пройдёт традиционная встреча боевых товарищей.
С участниками затяжного вооружённого конфликта, который унёс жизни тысяч солдат и офицеров, встретятся и наши коллеги. Репортаж смотрите сегодня в вечернем выпуске «Вестей»
Надежда Прыгина
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5